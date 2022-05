Polícia Civil cumpre buscas e prende casal de traficantes em garimpo

A Polícia Civil, por meio das Delegacias de Apiacás, Paranaíta, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde, deflagraram na manhã de sábado (28.05), a operação “Ouro de tolo”, para cumprimento de mandado de busca e apreensão em um garimpo, tendo como alvo um suspeito apontado como líder do tráfico de drogas na região.

A ação resultou na prisão em flagrante de um casal pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, além da apreensão de porções de entorpecentes, arma, munições, dinheiro e uma motocicleta.

As investigações iniciaram na Delegacia de Apiacás que identificou o envolvimento do casal com o tráfico de drogas, sendo o suspeito um líder do comércio de entorpecentes na região. Durante as diligências, os policiais descobriram que os investigados saíram da cidade e estavam no Garimpo Juruena, localizado a cerca de 200 quilômetros de Nova Bandeirantes.

Diante do apurado, a delegada Paula de Fátima Moreira Barbosa representou pelo mandado de busca e apreensão contra o principal suspeito que foi expedido pela Justiça e cumprido na manhã de sábado.

Durante as buscas no local, os policiais encontraram o casal em posse de drogas, arma e munições.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde após serem interrogados foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma e munições.