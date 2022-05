Polícia Civil e Conselho Tutelar resgatam crianças de 2 e 5 anos encontradas trancadas dentro de casa

Duas crianças de 5 e 2 anos encontradas sozinhas dentro de casa, na manhã desta sexta-feira (27), em Confresa – MT, foram resgatadas pela Polícia Civil em ação de apoio ao Conselho Tutelar do município.

A mãe das crianças de 19 anos foi localizada pelos policiais civis, conduzida até a Delegacia de Polícia e interrogada acerca dos fatos. A jovem responderá pelo crime de abandono de incapaz.

A Polícia Civil foi acionada pelo Conselho Tutelar, para apurar uma denúncia de um casal de irmãos, uma menina de 5 e um menino de 2 anos, que ficavam todos os dias trancados em uma casa, enquanto os responsáveis saíam para trabalhar.

Diante dos fatos, os investigadores e a conselheira tutelar foram até o endereço da família, no bairro Sul do Oeste, e constataram a veracidade dos fatos. As crianças foram resgatadas e ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar.

A Delegacia de Confresa instaurou procedimento, bem como a mãe dos menores de idade foi ouvida e autuada em flagrante por abandono de incapaz. Após a confecção dos autos, a jovem foi colocada à disposição do Poder Judiciário.