Polícia Civil prende homem que invadiu casa e ateou fogo nos bens de ex-companheira

Um homem que invadiu a casa da ex-convivente e ateou fogo em seus pertences foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no domingo (22.05), em ação rápida da equipe do Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá.

O suspeito, de 37 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e dano no âmbito da violência doméstica. Ele foi preso pelos policiais civis plantonistas que, logo após receber as informações dos fatos, iniciaram as diligências, conseguindo localizar o agressor no bairro Bosque da Saúde II, região do antigo Barro Duro.

A vítima compareceu no Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual, ocasião em que apresentou diversas fotos, demonstrando a gravidade dos fatos, e também relatando sobre a agressividade do suspeito, suas ameaças e danos causados à residência.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado ao plantão, onde após ser interrogado, foi atuado pelos crimes de ameaça e dano qualificado, sendo o flagrante encaminhado ao Poder Judiciário. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência a fim de resguardar a integridade física e psicológica dela e dos filhos.

Segundo o delegado Vinícius Nazário, a atuação rápida dos policiais do plantão trouxe a tranquilidade necessária para a vítima, que estava muito abalada com os atos praticados pelo agressor. “A vítima apresentava intenso abalo emocional e temor de retornar para o próprio lar e se deparar com o ofensor”, disse o delegado.