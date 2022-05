Polícia Civil prende quatro pessoas envolvidas com tráfico de drogas em Rondonópolis

Quatro pessoas envolvidas com tráfico de drogas foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na sexta-feira (27), em diligências realizadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis. A ação resultou na apreensão de drogas e objetos de origem ilícita, possivelmente produtos de receptação.

Os suspeitos, sendo três homens e uma mulher, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os policiais da Derf Rondonópolis realizavam diligências para apurar roubos de caminhão, quando receberam informações sobre uma chácara na região do bairro Vila Rica, utilizado por criminosos para combinar crimes e também para o comércio de entorpecentes.

Diante da informação que uma quantidade de maconha chegaria ao local, a equipe de investigadores passou a monitorar a chácara, flagrando o momento em que um homem saiu do local com uma mochila nas costas. Os policiais realizaram a abordagem ao suspeito que empreendeu fuga, deixando cair algumas porções de maconha, além de chinelos e boné.

Na sequência, os policiais realizaram a abordagem às pessoas que estavam no local sendo encontradas, porções de maconha prontas para a venda, e uma caixa com diversos materiais de construções, inclusive uma torneira com valor superior a mil reais.

Os suspeitos localizados na residência possuem extensa ficha criminal com passagens por furtos, roubo, receptação, tráfico e associação para o tráfico. Diante dos fatos, eles foram conduzidos à delegacia, onde após serem interrogados foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.