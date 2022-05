Polícia Civil prende suspeito de homicídios e localiza corpos no meio da mata

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Barra do Bugres e da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), realizou diligências nesta quarta-feira (11.05) e localizou dois corpos enterrados em uma área rural, a 15 quilômetros da cidade, que podem ser de dois jovens que estavam desaparecidos há um mês. As equipes também prenderam um suspeito de envolvimento no crime.

A Polícia Civil acredita que os corpos sejam de Thaynara Chrystini dos Santos Silva e Carlos Henrique da Silva Souza, ambos de 20 anos, desaparecidos desde o dia 05 de abril. O casal de primos foi visto pela última vez na parte externa de um ginásio poliesportivo, onde ocorriam jogos escolares da cidade.

Desde a comunicação do desaparecimento, diversas diligências têm sido realizadas pela Polícia Civil para identificar os autores e localizar as vítimas desaparecidas.

Diante das informações coletadas nas diligências, foi representada pela prisão temporária de um dos suspeitos de envolvimento no caso. Após o deferimento do mandado, as equipes da Delegacia de Polícia de Barra do Bugres e da GCCO cumpriram a prisão do suspeito nesta quarta-feira.



Após a prisão do envolvido e com base em todas as informações obtidas ao longo da investigação, foram localizados dois corpos enterrados em uma região de mata, próximo a um canavial.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e IML se deslocaram até a região, onde foram recolhidos os corpos em avançado estado de decomposição, que serão submetidos a exames. Foram recolhidos também objetos pessoais junto aos corpos, que foram reconhecidos por familiares das vítimas.

O suspeito foi interrogado na Delegacia de Barra do Bugres e as perícias necessárias foram requisitadas. As investigações seguem sob sigilo.