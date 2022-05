Policiais do Bope salvam recém-nascido engasgado e desacordado

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram um ato heroico ao salvarem um bebê recém-nascido, de apenas 17 dias, que estava se engasgando, em Cuiabá (MT).

Por volta de 20h30 da noite, os pais do recém-nascido compareceram à sede da Bope, no bairro Centro América, informando que o bebê estava engasgado e com as vias respiratórias bloqueadas. A criança já estava roxa, desfalecida e aparentava não estar respirando.

Imediatamente, o sargento Fonseca, comandante da guarda, juntamente com os demais militares, começaram a prestar socorro, com o objeto de desobstruir as vias aéreas do recém-nascido. O cabo Josias foi o responsável por realizar a manobra de Heimlinch na criança, que voltou a respirar.

Na sequência, o bebê, junto com os pais, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Morada do Ouro, para a finalização do atendimento.

O pequeno de 17 dias ficou em observação até este sábado (14). Apesar do susto, o recém-nascido passa bem e respira normalmente.