Prefeito apresenta obras de drenagem e pavimentação no Distrito Vetorasso

O prefeito José Carlos do Pátio juntamente com o chefe do escritório de representação da cidade de Rondonópolis em Brasília, Paulo José Correia, estiveram reunidos com empresários para fazer a prestação de contas da gestão e apresentar obras de drenagem e pavimentação no Distrito Vetorasso, na manhã desta sexta-feira (6), em Rondonópolis (MT).

“Começamos com o propósito de asfaltar todos os bairros da cidade visando as famílias e nesse segundo plano atendendo o Distrito Industrial. Quando você atende os distritos industriais você não atende somente os empresários, atende também os trabalhadores que aqui vêm e hoje estamos com a obra em andamento do Distrito Industrial Vetorasso, é uma obra de R$ 65 milhões. A obra está andando com o prazo muito rápido de execução” explica o chefe Paulo José.

Durante o encontro, Paulo José informou também que a gestão está finalizando um convênio entre município e Estado em mais R$ 66 milhões que deve ser assinado ainda no mês de maio.

A duplicação do Anel Viário de Rondonópolis, uma obra avaliada em R$ 80 milhões também é algo que está sendo trabalhado. Conforme Paulo, todas as obras de investimentos e aberturas das avenidas como a Goiânia, W11, Rio Branco, Bandeirantes irão proporcionar maior fluidez para a cidade dando aos empresários e população uma maior qualidade de vida e de trabalho.

“Hoje aqui no Vetorasso é uma parceria. Nessa primeira parceria a obra está indo a todo vapor e vamos continuar nisso. A prefeitura não vai recuar nesse projeto da parceria com o Estado, e o que o Estado e o senador Fávaro colocar eu truco para ajudar o Distrito antigo, ajudar a BR-364 para Cuiabá e também tem que deixar claro, o Estado vem inaugurar a W11 e tem parceria também com o município que é a drenagem da obra que foi feita ali” explica o prefeito José Carlos do Pátio.

Ainda durante o evento o Prefeito deixou claro a precaução com a saída da ferrovia rumo ao norte do Estado.

“Tem que deixar claro que Rondonópolis não é contra. A cidade é a favor do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, mas tem um problema que está me preocupando, é o passivo que tem ficado para trás e esse passivo a prefeitura de Rondonópolis está se desdobrando para buscar caminhos para que a cidade não leve nenhum prejuízo com essa saída da ferrovia para o norte” pontua Zé do Pátio.