Prefeito atende moradores do Sagrada Família e retoma projetos para a região

A semana de trabalho no gabinete do prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio começou com um encontro com líderes comunitários e alguns moradores do bairro Parque Sagrada Família. Eles foram surpreendidos pela notícia da retomada das obras de drenagem e pavimentação asfáltica de novas ruas do bairro.

A reunião foi agendada pelo recém empossado vereador Idelvamar Menezes, o Nenzão que abriu as falas relembrando das vezes que, quando era líder comunitário e pediu melhorias para outros prefeitos e nunca foi atendido, diferente do que foi com Pátio que, decidiu investir e transformar a vida dos moradores do bairro.

Os moradores tiveram espaço aberto para conversar com o prefeito e sua equipe de secretariado que também participou da reunião. Foi autorizado que seja feita licitação para o rebaixamento da iluminação para colocar luminárias na rua de acesso às chácaras Paraíso, bem como aplicar um novo pavimento asfáltico na via.

“Temos os projetos que estão orçados em cerca de 17 milhões que serão investidos em obras de drenagem, pavimentação asfálticas e também calçadas com acessibilidade”, afirmou o secretário do Infraestrutura do município Vinícius Amoroso. Ele explica que ainda não serão todas as ruas mas boa parte das que estão na parte de baixo da Avenida dos Estudantes.

“Com a posse do vereador Nenzão, sentimos que agora temos apoio para dar continuidade nos projetos para a região. Ouvimos a comunidade aqui e hoje e isso me deixou estimulado para retomar os trabalhos e levar mais benefícios para o Sagrada Família”, declarou o prefeito José Carlos do Pátio.

Outra solicitação atendida pelo prefeito foi a abertura de um trecho da avenida W9 ligando dos bairros da região.