Prefeito de VG destaca parceria e assegura apoio a Wellington

O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, lançou nesta segunda-feira (2) o início das obras de asfaltamento de dois bairros da cidade industrial que irá beneficiar mais de mil famílias da região da grande Mapin e Imperial. O recurso ultrapassa a cifra de R$ 7 milhões, sendo que R$ 5 milhões foram destinados por meio de emenda do senador Wellington Fagundes (PL).

O lançamento faz parte de um dos maiores programas de pavimentação previstos para Várzea Grande neste ano e beneficiará mais de 4 mil moradores e terá cerca de 8 quilômetros de novas ruas e avenidas, além de obras complementares de galerias de águas pluviais que evitam a ação das águas das chuvas, meio-fio e sarjeta.

Em discurso, Kalil destacou o importante trabalho do senador em prol de Várzea Grande, inclusive por ajudar a destinar emendas que irão também ajudar a solucionar o problema da falta de água no segundo maior município de Mato Grosso. “O senador Wellington acredita no nosso trabalho, acredita na nossa gestão. No início do nosso mandato arrumou recursos e hoje estamos assinando aqui a ordem de serviço para que possa ser feito o asfalto nessa região, que vai valorizar todo bairro, todas as residências do Parque das nações e Terra Nova. Mais de mil pessoas serão beneficiadas aqui na região. E pode ter certeza, que com auxílio do também senador Jayme Campos, Wellington irá também noa ajudar a resolver o problema da água em Várzea Grande”, disse.

Questionado pela imprensa local, o prefeito Kalil não titubeou e disse que o senador Wellington Fagundes é parceiro de VG e sem dúvidas será senador por Mato Grosso novamente. ” O Wellington é parceiro de Várzea Grande, é parceiro de Jayme Campos e vamos estar sempre juntos. Acredito que Wellington será senador novamente”, completou o prefeito do MDB.

Fagundes por sua vez, relembrou da demanda da região que era bem antiga, e demonstrou o quanto está feliz pela liberação dos recursos para dar início à obra. “Tudo isso é fruto do trabalho que estamos fazendo lá [em Brasília], junto ao presidente Bolsonaro e graças a isso, hoje o presidente tem liberado o maior volume de emendas da história do Brasil para Municípios Estados. No caso de Mato Grosso, é o estado mais beneficiado e é por isso que nós acreditamos que com esse trabalho, perseverança, e principalmente com a parceria com os prefeitos, assim como tivemos com o prefeito de VG, ao qual fez um trabalho muito forte, partindo do princípio de prefeitura organizada, mantendo a prefeitura com suas contas em dia, facilitou também nosso trabalho”, afirmou o senador.

Além de Wellington e Kalil, também estiveram presentes no lançamento, o secretário de Viação, Obras e Urbanismo de Várzea Grande, Luiz Celso de Moraes, o vereador, Cleyton Nassarden Guerra (Sardinha), líder do prefeito na Câmara Municipal, A líder comunitária Jane Silva, e o presidente do bairro Terra Nova, Francisco de Assis Silva.