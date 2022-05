Prefeito do PSDB garante apoio à reeleição de senador em MT

O prefeito de Tangará da Serra, Vander Masson (PSDB), declarou publicamente apoio a pré-candidatura à reeleição de Wellington Fagundes (PL) ao Senado Federal. A declaração ocorreu durante mais uma edição da “Caravana MT Verde e Amarelo”, na última sexta-feira (29), no município.

“É meu segundo ano ainda e eu tenho certeza de que o senador vai ser reeleito, porque eu vou apoiar ele, eu vou apoiar porque eu tenho um compromisso diante do compromisso que o senhor já teve com tangará. E eu tenho certeza de que ainda vamos fazer muito juntos. Muito obrigado e um abraço por acreditar na nossa administração”, afirmou Masson.

Vander lembrou que Wellington há muito tempo tem compromisso com Tangará da Serra. “Mas neste momento da minha gestão, eu acredito que vai ficar marcado na história de Tangará, porque nós recebemos em dezembro de 2021, R$ 4 milhões de emenda para Saúde”.

O evento contou com a participação de centenas de pessoas, que também manifestaram apoio a reeleição de Fagundes, além de diversas lideranças políticas da região. Na ocasião, também foi lançado oficialmente as pré-candidaturas do vice-prefeito de Tangará, Marcos Scolari e de Renato Gouveia, aos cargos de deputados federal e estadual, respectivamente.

Wellington por sua vez agradeceu as palavras do prefeito Vander, confirmou o apoio ao município e declarou que tem trabalhado bastante pela melhoria na infraestrutura da cidade. “Meu muito obrigado ao prefeito Vander, fico lisonjeado. Com certeza meu compromisso é continuar proporcionando ao povo de Tangará uma qualidade de vida melhor. E o apoio de todos vocês com certeza são muito importantes para continuar nesse projeto, trabalhando para que essa melhoria chegue lá na ponta”, disse o senador.