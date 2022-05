Prefeito e vereadores engrossam discurso e esperam “atitudes do Estado” antes de criar pátio municipal

Acompanhado de boa parte dos vereadores da Câmara, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), engrossou nesta quinta-feira (12) o discurso contra o Governo do Estado, deputados estaduais e até a imprensa local ao comentar a criação de um pátio de apreensão de veículos custeado e gerido pelo Município. O projeto que viabiliza a abertura de uma licitação com este fim (nº 114/2022) foi aprovado na sessão ordinária do Poder Legislativo da última quarta-feira (11), mas, ao menos por enquanto, permanecerá em “stand by”, disse o chefe do Executivo.

Por ora, conforme o prefeito, cabe ao Município esperar do Estado o que chamou de tomada de atitude. “A Prefeitura, por vezes, vem aqui tomar parte daquilo que não é dela. A responsabilidade pelo trânsito é do Estado. É papel do Estado a fiscalização e o pátio de apreensão”, disse. Ainda segundo José Carlo do Pátio, o município dará continuidade no projeto de um pátio municipal caso não receba o referido suporte estadual.

No início de maio, o Governo do Estado, abriu um pátio de apreensão de veículos irregulares gerido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A preocupação, já externada anteriormente pelo secretário municipal de Transporte e Trânsito de Rondonópolis, Lindomar Alves, se dá porque “ele [o espaço] tem a dimensão de 60 X 30, ou seja, 1.800 metros quadrados. É pequeno para atender adequadamente a demanda da cidade”, disse em entrevista recente. “Um pátio que saiu da noite pro dia”, disse já na coletiva o prefeito.

Para a abertura de mais um Pátio, municipal, a ideia aprovada na Câmara prevê a abertura de licitação para a contratação de uma empresa privada. O projeto de Lei foi aprovado com emendas ao texto original, revendo itens como valores (de 5% a 8% da arrecadação destinados à Prefeitura) e tempo de concessão (de 10 anos para 5 anos).

Questão de saúde pública

Na coletiva de imprensa concedida pelo prefeito e vereadores nesta tarde, na sala de reuniões da Prefeitura, outro ponto relacionado ao trânsito foi a fila de pacientes acidentados que aguardam por vagas de cirurgias ortopédicas no Hospital Regional. Segundo Pátio, entre rondonopolitanos e moradores de municípios vizinhos, 20 pacientes ainda aguardam atendimento na unidade do Estado enquanto seguem internados em unidades do Município. Outros foram encaminhados à capital Cuiabá para a realização de procedimentos custados pela Prefeitura. “Fiz o compromisso com a Câmara, vou garantir a todo meu povo fazer cirurgia e zerar essa fila no Hospital Regional, mas não é competência minha”, argumentou o prefeito.

Fala de Pátio foi acompanhada pelo presidente da Câmara, vereador Roni Magnani (PSB), e pelo líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (SD). O investimento já feito gira na casa dos R$ 2 milhões, segundo o repassado. “O Estado não olha para Rondonópolis”, disse Reginaldo. “Já votamos [recursos] para fazer cirurgias ortopédicas porque são pessoas, são vidas, mesmo sendo um papel do Estado”, completou Roni.

“Asperezas”

Ponto comum nos discursos foram, também, os ataques aos deputados estaduais, com direito a “asperezas” contra a imprensa local. Na versão de Pátio, faltou na cobertura da mídia cobranças aos parlamentares estaduais na celeridade de providências para a fiscalização e investimentos no trânsito do município. Como disse, “a imprensa bate na Câmara de forma sincronizada e nenhuma cobrança foi feita aos deputados estaduais”. Nem o prefeito e nem os vereadores, porém, se dirigiram aos veículos de comunicação de forma específica.

Sobre os deputados, a estes sim, as falas tem endereço. “Tem deputado que grava vídeo no Distrito Industrial e nunca destinou uma emenda. Tem outro deputado que pede providência do pátio, mas nunca encaminhou requerimento ao governador do Estado”, alfinetou Roni.

Refis

Aos deputados estaduais, Pátio e vereadores deverão encaminhar um documento pedindo a viabilização de um Refis, renegociação com redução de juros e multas e impostos como licenciamento e IPVA aos motoristas rondonopolitanos, “para que nenhum trabalhador tenha seu veículo apreendido”, argumentou Roni. “Vamos cobrar dos deputados um Refis para reduzir impostos e vamos ver se vão cuidar das suas responsabilidades”, disse Pátio.