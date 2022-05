Prefeito faz cobranças durante inauguração de Centro Municipal de Educação Infantil

“Eu tirei mais mil caminhões de entulhos desse bairro e esse bairro continua sujo! É um bairro humilde, mas ele não precisa ser sujo. E eu estou triste com o bairro e a região” desabafa o Prefeito José Carlos do Pátio durante pronunciamento na inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Prof Ivan Santos Arruda, no bairro Parque Universitário, na manhã desta terça-feira (3), em Rondonópolis (MT).

O Prefeito deixou claro que não estava no local apenas para fazer a inauguração, mas sim para fazer cobranças em busca de resultados.

“Não quero uma reunião de agradecimento, de elogios, porque tudo que nós prometemos estamos cumprindo, mas não estou vendo a reciprocidade do bairro. Não é justo a população deixar o bairro sujo” diz o prefeito demonstrando profunda insatisfação com os moradores da região.

Ainda durante o evento, Pátio chamou a atenção dos representantes políticos e moradores.

Entre o pronunciamento, o Prefeito deixou claro que é muito cobrado e que a cobrança é justa e aproveitou a oportunidade para também fazer cobranças referente a obras, reformas e asfalto.

“Quero saber como está a creche do Rosa Bororo um dos bairros mais humildes da cidade. Quero saber como está a creche do Maria Amélia e como está o projeto da creche do Pedra 90 que comprei a área e lá vou construir uma creche e uma Escola. Também quero saber como está as calçadas das Escolas, como está o PSF da reforma e ampliação no Parque Universitário, como está o asfalto do Pelicanos, Palestina” destaca José Carlos.

Um dos pontos mais cobrados pelo Prefeito é sobre a limpeza na região do Parque Universitário. José Carlos demonstrou uma grande insatisfação com os entulhos e sujeiras acumuladas na região.

“É uma região que precisa da comunidade me ajudar. Eu até ia colocar led agora, mas decidi colocar led do outro lado da cidade. Tenho que prestigiar os bairros onde a comunidade está cuidando mais e eu decidi colocar em outra região. Estou licitando mais ou menos 12 mil leds. Já coloquei 12 mil estou licitando mais 12 mil e vai ficar faltando só 12 mil leds para deixar a cidade com 100% de leds. Com isso vai baixar o preço da energia. Eu quero tirar essa imagem de uma cidade suja. Eu ando onde as pessoas colocam areia na calçada, entulhos. Estou fazendo muito pela região, estou trabalhando por ela, mas quero saber o que ela pode fazer para nos ajudar também” finaliza o Prefeito.