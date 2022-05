Prefeito inaugura Centro Municipal de Educação Infantil no Residencial Pedro Casaldaliga

A inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Enézio Machado Vieira no Residencial Pedro Casaldaliga aconteceu na manhã desta quarta-feira (18), em Rondonópolis (MT). Essa é a 5ª creche que o prefeito José Carlos do Pátio inaugura.

“Já lancei mais duas creches para construir, uma no Edelmina Querubim e a outra no Monte Líbano, mais creches eu vou fazer e vou ter outro desafio agora. Eu quero inaugurar por semana uma área de lazer ou um parque ambiental vou começar essa semana

na Cidade Natal. Amanhã nós vamos fazer um grande ato. Já inauguramos a praça lá no Conjunto São José, então toda semana agora vamos inaugurar uma praça e tirar o tapume” ressalta o prefeito.

Ainda durante a inauguração o prefeito Zé do Pátio falou sobre as obras e outros projetos que tem desenvolvido na cidade.

“Antigamente era o ‘Zé do Buraco’ porque eu estava fazendo rede de esgoto agora é ‘tapume’ porque eu estou reformando e fazendo creches, mas nós vamos continuar construindo uma cidade melhor para todos. Eu quero aqui dizer que nós estamos asfaltando bairros, fazendo creches, fazendo áreas de lazer e vamos fazer mais” explica o prefeito.

Durante a coletiva com a imprensa, o Prefeito José Carlos ainda fez um apelo sobre a falta de mão de obra na cidade.

“Me arrumem pedreiro porque eu estou começando a destratar obra e o empresário está dizendo assim, ‘Zé do Pátio a culpa não é minha é porque eu não acho pedreiro’ e realmente eu entrei em uma obra esses dias com os vereadores, a obra lá na escola Rubens Alves cumprimentei todo mundo e parecia que ninguém me conhecia ai o vereador Reginaldo falou, todos os pedreiros são de fora não tem nenhum daqui. Então o que eu quero pedir para vocês é para me arrumar pedreiro se não começo a descartar obras, penalizar as empresas achando que elas não querem trabalhar e é porque elas não têm pedreiro para trabalhar e está faltando pedreiro na cidade, então eu queira pedir isso” finaliza o Prefeito José Carlos do Pátio.