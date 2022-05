Prefeito libera obras de infraestrutura e educação para zona rural de Rondonópolis

O prefeito José Carlos do Pátio atendeu reivindicações de diversas regiões da zona rural de Rondonópolis e encaminhou as demandas juntos aos secretários municipais. A determinação foi dada após um encontro do chefe do executivo com lideranças e moradores da região que aconteceu na manhã desta segunda-feira (23) na Prefeitura.

Os moradores e proprietários de pequenas áreas rurais foram representaram a comunidade das glebas São João, Rio Vermelho, da região da Carimã, da Rodovia do Peixe e também do assentamento Boa Esperança. Eles apresentaram demandas nas áreas da infraestrutura, saúde e educação.

Pátio ouviu atentamente a cada participante e juntamente com os secretários municipais de Agricultura e Pecuária, Adilson do Naboreiro e de Infraestrutura, Vinícius Amoroso deliberou positivamente quanto aos pedidos dos moradores.

A manutenção das estradas rurais que dão acesso às glebas Rio Vermelho, São João e também às propriedades da Carimã são prioridade assim que o maquinário estiver finalizado o trabalho de onde estão operando. Para amenizar a questão da falta de água será comprado um reservatório e atender a demanda das famílias que já possuem rede interligada.

Para as propriedades do km 18 da Rodovia do Peixe foi liberado o projeto da rede de água e ainda a análise para perfuração de um poço artesiano para atender a demanda de outra região.

Com a ocupação de todos os espaços da escola municipal rural na região, que está atendendo os alunos que estão do quinto ao nono ano e são de responsabilidade do Estado, o prefeito liberou o estudo e elaboração do projeto de ampliação da escola com novas salas de aula e sala para o setor administrativo. Os ex-vereadores Oséias Reis e Alcimar Borges lideraram a comissão de moradores da região e contou também com o apoio do presidente da Unisal, o Itiquira.