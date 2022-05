Prefeitura cobra do Banco do Brasil a finalização das obras do Celina Bezerra

A secretária de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues, esteve com sua equipe técnica reunida nesta quarta-feira (25) para esclarecer à comissão dos moradores sorteados para o residencial Celina Bezerra e ao Conselho Municipal de Habitação porque o loteamento ainda não foi liberado para a entrada das famílias.

A primeira parte do empreendimento que conta com 600 apartamentos está pronta, porém a empresa contratada para executar os serviços ainda está trabalhando na finalização do poço artesiano e também da estação elevatória de esgoto, sem conclusão desses serviços ainda não é possível liberar o acesso no residencial.

“Temos que esclarecer que esse é um empreendimento do Banco do Brasil e é ele o responsável pela obra. É ele quem vai dizer quando o residencial estiver pronto e liberado para morar”, explica a secretária dizendo que a parte do município é o cadastramento e sorteio das famílias, o que já foi feito.

Huani Rodrigues comentou com os representantes dos moradores e do Conselho que tem acompanhado os trabalhos e sabemos que está em um ritmo lento, mas que nesta quinta-feira (26) vai se reunir por videoconferência com representantes do Banco do Brasil para novamente cobrar um posicionamento quanto a entrega da primeira parte do empreendimento. A Prefeitura já notificou o Banco do Brasil e até acionou o Ministério Público Federal para que o banco conclua os processos e finalize os trabalhos no local para que as famílias contempladas possam ter acesso às moradias.