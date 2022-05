Prefeitura fará entrega de sopão e cobertores à moradores de rua

Equipes da Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande realizam hoje (18), a partir das 18h, a entrega de sopão a moradores em situação de rua na cidade. A queda brusca de temperatura registrada nesta semana fez com que o Centro POP (Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua) se mobilizasse de forma emergencial, nesta ação social, antecipando a distribuição de cobertores a esse público.

Além do calor humano, que é marca registrada neste grupo de ação, é feita a distribuição de sopas até sexta-feira, dia 20, à noite, a todos que estiverem em situação de rua, além de cobertores. Também é oferecido abrigamento temporário a quem solicitar.

De acordo com o coordenador do Centro POP, Fábio Reveles, infelizmente muitas pessoas dormem em locais improvisados e se alimentam com dificuldade, e no período de temperaturas mais baixas a situação se torna mais complicada. “Como já conhecemos os pontos de concentração dessas pessoas, buscamos levar um pouco de conforto, como cobertores e sopas quentinhas para aquecer o corpo, que na maioria das vezes são as únicas fontes de calor que eles recebem”.

Fábio Reveles informa ainda que, no total, a Secretaria de Assistência Social fará a entrega de 150 marmitas de sopa, sendo 50 em cada dia da ação. Dias 18, 19 e 20 de maio, com saída das equipes às 18h, do Centro de Convivência Vovô Zeid, localizado na avenida Artur Bernardes, logo após o Departamento Estadual de Trânsito 5 Ciretran. A ação será acompanhada por uma equipe de assistentes sociais, psicólogas e técnicas, num trabalho de respeito e premissas das abordagens.