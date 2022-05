Prefeitura paga adiantado salário dos servidores

A Prefeitura de Rondonópolis paga nesta sexta-feira (27), antecipadamente, o salário referente ao mês de maio para todas as categorias do funcionalismo público municipal, entre ativos, inativos e pensionistas. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, o valor injetado na economia será superior a R$ 16.718.108.

O prefeito José Carlos do Pátio vem mantendo o compromisso de pagar os salários dentro do mês trabalhado e em maio o pagamento será efetuado na sexta-feira. O dinheiro estará na conta dos servidores no decorrer do dia.

“E assim, todos poderão ter um final de semana mais tranquilo com dinheiro na conta, sabendo que podem contar com o salário para suas despesas mensais mais cedo. A nossa gestão tem o funcionalismo como prioridade e vai perseguir o objetivo de manter em dia a folha da gestão municipal”, disse o prefeito.

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

A gestão tem trabalhado pela humanização e valorização do servidor público, mesmo estando com a arrecadação em baixa, menor ainda que de outros municípios.

Um exemplo disso é o abono de R$ 1 mil concedido aos agentes comunitários de saúde e também o reajuste no salário de cinco categorias de servidores que atuam nas unidades básicas de saúde.

A todos os servidores, o prefeito concedeu a Revisão Geral Anual (RGA), de 11% em 2022, sendo que em janeiro o reajuste foi de 7% e agora em julho será de mais 4%. Esse foi um dos maiores reajustes do Estado de Mato Grosso.

“Como prefeito, sempre paguei a RGA em dia. Só não paguei em 2021 por causa da lei complementar 173”, cita, referindo-se à legislação que proibiu, em virtude da pandemia de coronavírus, a concessão de reajuste de salário neste ano.