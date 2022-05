Prefeitura pede abertura de crédito suplementar em R$ 2,8 milhões para implantação de sistema

A Prefeitura de Rondonópolis encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei número 207/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar, no vigente orçamento, a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 2,8 milhões, para a adequação do Município à Lei Geral de Proteção de Dados (nº13.709/2018).

O líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (SD), explica que a proposta já estava prevista desde o ano passado. “Não houve tempo para a contratação do sistema. Por isso este pedido de crédito reapareceu, agora, para o orçamento de 2022. O município tem até o final do ano para se adequar à Legislação”, diz.

O sistema, diz ainda, visa garantir a privacidade e segurança de rondonopolitanos cujos dados estejam inseridos nos bancos de dados da Prefeitura, nos mais diversos departamentos. Informações pessoais, por exemplo, obrigação de quem as detém, precisam ser mantidas em sigilo, exceto haja a autorização expressa do titular para a divulgação.

As normas da LGPD se aplicam às empresas e birôs de crédito, bem como ao serviço público. Aos Estados e Municípios cabe, ainda, a elaboração de políticas públicas de proteção de dados dos cidadãos.

A previsão da Prefeitura, diz Reginaldo Santos, é adequar todo o sistema público à LGPD até o final de 2022. Após a aprovação da abertura do crédito suplementar, a contratação de uma empresa que forneça o sistema será feita por meio de licitação.