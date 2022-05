PRF apreende mais de 550 quilos de pasta base de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um indivíduo e apreendeu 551 quilos de cocaína, na noite de domingo (29), em Primavera do Leste-MT.

De acordo com informações do PRF Márcio Júnior, estava ocorrendo uma fiscalização, momento em que foi observado que o caminhão estava com as cordas da carga frouxas, então, foi abordado para esclarecimentos.

De imediato, foi identificado que a carga não condizia com a mercadoria transportada e foi realizada uma revista e encontrada a grande quantidade de entorpecente.

A carga saiu da região de Rondônia. O suspeito foi preso e droga apreendida.