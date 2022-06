PRF prende seis pessoas e tira de circulação 22 Kg de pasta base de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu seis pessoas com suspeita de tráfico de droga e apreendeu 22 Kg de pasta base de cocaína, a ação aconteceu nesta terça-feira (31), na MT-070 em Barra do Garças-MT.

Conforme informações do PRF Inspetor Locatelli, estava sendo realizado abordagem de rotina no Km 07 e foi parado dois veículos, sendo um Kwid e o outro um Gol e em cada carro havia três pessoas que ao responderem algumas perguntas entraram em contradição.

Em vistoria dentro do tanque de combustível do Gol foi localizado 22Kg do entorpecente, já no veículo Kwid não havia droga.

Os dois veículos são alugados, os passageiros vieram para Mato Grosso fazer turismo em Chapada dos Guimarães e retornavam para São Luís do Maranhão, foi encontrado documentos mostrando as mesmas rotas dos dois automóveis, comprovantes de pedágio, porém, mesmo com toda a semelhança de informações foi negado pelos integrantes que os veículos seguiam juntos.

O motorista e passageiros do carro Gol foram presos e devido a semelhança do outro veículo ter passado pelo mesmo destino e ter feito a mesma rota, os outros três ocupantes também foram detidos e vão ser encaminhados para a Polícia Federal.