Primeira-dama deixa hospital, mas permanecerá em repouso

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, recebeu alta hospitalar neste sábado (7). Ela estava internada desde o início da semana passada no hospital Vila Nova Star em São Paulo.

“Estou muito feliz, recebi alta! Agradeço pela dádiva da vida e pela bênção de cada dia! Continuarei de repouso até o laudo dos exames saírem. Agradeço imensamente pelas orações e carinho que recebi nos últimos dias”, diz trecho de uma publicação de Virgínia em postada em suas redes sociais.

A primeira-dama passa por tratamento contínuo de saúde em razão de um transplante de rim realizado em 2014. Desde o mês de dezembro a saúde dela piorou. Por isso, a necessidade de se realizar uma bateria de exames.

Mesmo com a saúde fragilizada, a primeira-dama, que é voluntária nas ações sociais do governo, cumpriu compromissos no mês de abril, acompanhou a visita do presidente Jair Bolsonaro em Cuiabá, esteve nos municípios de Nobres, juntamente com o governador Mauro Mendes, e Rondonópolis.