Primeira-dama segue fazendo exames

A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, ficou internada esta semana em um hospital particular de São Paulo para exames médicos. O governador Mauro Mendes acompanhou a esposa durante a realização dos exames na segunda e terça-feira.

Desde o mês de dezembro a saúde dela piorou. Por isso, a necessidade de se realizar uma bateria de exames.

Vale lembrar que a primeira-dama passa por tratamento contínuo de saúde em razão de um transplante de rim realizado em 2014.

Mesmo com a saúde fragilizada, a primeira-dama, que é voluntária nas ações sociais do governo, cumpriu compromissos no mês de abril, acompanhou a visita do presidente Jair Bolsonaro em Cuiabá, esteve nos municípios de Nobres, juntamente com o governador Mauro Mendes, e Rondonópolis.