Príncipe Charles substituirá rainha Elizabeth 2ª em tradicional discurso no Parlamento

O Palácio de Buckingham anunciou nesta segunda-feira (9) que a rainha do Reino Unido, Elizbeth 2ª, não comparecerá à Cerimônia de Abertura do Parlamento britânico pela primeira vez desde 1963. A monarca será substituída pelo filho e herdeiro do trono, príncipe Charles, no evento que será realizado na próxima terça-feira (10).

Segundo informações da BBC, Elizabeth 2ª enfrenta problemas de mobilidade que fizeram a rainha cancelar aparições públicas em uma série de eventos oficiais. Em comunicado, o Palácio de Buckingham afirmou que médicos contribuíram na decisão da monarca de não ir à cerimônia.

O discurso, que marca o início do ano parlamentar, é apenas uma de muitas solenidades que Elizabeth 2ª precisou faltar em 2022. Neste ano, a rainha compareceu somente a um evento fora do palácio real para celebrar a memória do príncipe Philip, no aniversário de um ano de sua morte.

Nos 70 anos de reinado de Elizabeth 2ª, ela não pode comparecer ao evento no Parlamento britâncio apenas em 1959 e 1963 — ambas as situações por causa das gestações de seus filhos. Nestas duas oportunidades, o Lorde Chanceler da época substituiu a rainha.

Desta vez, Charles irá discursar diante dos políticos britânicos. Acredita-se que o herdeiro do trono britânico será o rei quando Elizabeth 2ª morrer, sem pular a hierarquia, passando o cargo ao seu filho mais velho, William.

Nos últimos anos, a tradicional cerimônia passou por mudanças com Elizabeth 2ª não usando a pesada coroa real do Reino Unido ou vestindo roupas clássicas para o evento.