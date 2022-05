Professor e 18 alunos morrem em tiroteio dentro de escola nos EUA

Um tiroteio deixou nesta terça-feira (24) 18 crianças e dois adultos mortos, além de múltiplos feridos, em uma escola primária de Uvalde, Texas, nos Estados Unidos, confirmou o senador do estado, Roland Gutierrez.

O governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que o atirador morreu no local, possivelmente após um confronto com a polícia.

“Ele baleou e matou horrivelmente e incompreensivelmente”, disse Abbott em conversa com jornalistas americanos. Ainda segundo o governador, o autor do tiroteio, Salvador Ramos, teria atirado na própria avó antes de entrar na escola.

O jovem, de 18 anos, seria aluno da Escola Secundária de Uvalde. A polícia do condado de Uvalde não divulgou a motivação para o crime, que forçou parte da cidade a um confinamento no início da tarde desta terça-feira, horário local do Texas.

Ainda segundo Abbott, o atirador utilizou um revólver e possivelmente um rifle durante o ataque à escola primária. Ao menos dois policiais também ficaram feridos no incidente.

“Quando pais deixam seus filhos na escola, eles têm a expectativa de que vão ser capazes de buscá-los quando o dia acabar. Há famílias que estão de luto neste momento”, lamentou Abbott.

Dois hospitais da região de Uvalde receberam os feridos, que chegaram às unidades de saúde em ônibus e ambulâncias para receber os cuidados médicos. Uma idosa de 66 anos foi resgatada e está em estado crítico.

O incidente na escola primária é mais um de uma onda de tiroteios nos Estados Unidos. Outros casos aconteceram em Nova York e na Califórnia, há pouco mais de uma semana.