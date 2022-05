Programa Saúde na Escola ensina cuidados com os dentes a estudantes da Rede Municipal de Educação

Uma bela arcada dentaria é resultado de cuidados rotineiros com a escovação. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Departamento de Saúde Bucal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) vai retomar, a partir da próxima semana, o Programa Saúde na Escola com a presença da equipe de odontologia da SMS nas diversas unidades educacionais de Rondonópolis.

“Esse projeto vai ter sua continuidade após uma parada por causa da pandemia, mas com uma roupagem nova, aliando teoria e prática com uma dinâmica lúdica para passar às crianças informações para uma educação preventiva e curativa”, assinala a profissional que desempenha a função de apoio técnico em prevenção bucal no Departamento de Saúde Bucal, Júlia Santana.

Sob a epígrafe “Ensinando a prevenir, orientando para cuidar”, dentistas e técnicos da SMS vão apresentar preceitos sobre bons hábitos para garantir uma boca saudável a alunos da educação infantil e do ensino fundamental das escolas municipais dos turnos matutino e vespertino.

Com uma didática divertida, as palestras vão acontecer mensalmente e as execuções dos alunos seguindo as indicações dos odontólogos e técnicos, semanalmente nas escolas. De acordo com o planejamento do programa, para oferecer as diretrizes do comportamento adequado frente à saúde da boca, Saúde e Educação vão trabalhar lado a lado. “A escola, durante as aulas, vai introduzir conceitos pertinentes aos cuidados bucais e nós, no dia em que formos explicar sobre escovação, reforçamos essas noções. E, uma vez por semana, realizamos a escovação supervisionada e, ainda, o bochecho fluoretado”, pontua Júlia.

Além de levar ensinamentos às gerações que estão brotando agora, o Departamento de Saúde Bucal também vai fornecer às unidades escolares creme dental e escova de dentes. “Nosso objetivo é formar o costume na criança e fazer com que ela conheça a importância de cada dente. Grande número de pessoas desconhece que cuidar da dentição desde a infância tem um efeito muito importante, pois essas atitudes adquiridas nessa fase vão ser preponderantes para uma boa saúde bucal e de todo o organismo no decorrer da vida”, observa a apoio técnico.

Júlia antecipa que no momento em que estiverem nas escolas, caso os profissionais da Saúde detectem estudantes com cárie ou algum problema bucal, vão realizar o contato com seus pais por meio de um encaminhamento apontando uma data para visita ao odontólogo. Ela lembra que a saúde bucal dos pequenos depende muito da participação dos pais ao levarem seus filhos ao dentista para fazer a prevenção. “O que traz a saúde da boca para uma pessoa e, consequentemente, garante uma alimentação bem feita durante as refeições, são esses zelos diários. Então, a escovação e a frequência ao dentista são atividades preventivas”, acentua a profissional de Saúde.