Projeto do Executivo que prevê complemento salarial a ACS e ACE é aprovado na Câmara

Foi encaminhado à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que concede o abono salarial aos 408 Agentes Comunitários de Saúde e aos 184 Agentes de Combate a Endemias do município. A prefeitura cumpriu a promessa feita a parte dos servidores e a pauta segue para votação em regime de urgência no plenário da Casa de Leis.

Com a aprovação em votação única, dada como certa na Câmara, o projeto retornará para a sanção do prefeito José Carlos do Pátio. ACS e ACE irão receber um complemento salarial no valor de R$ 1 mil, em duas parcelas, a título de abono, enquanto o Município espera que o Governo Federal passe a pagar o piso salarial de dois salários mínimos mais complementos de insalubridade às categorias. A proposta do piso foi promulgada pelo Congresso Nacional no último dia 5, mas ainda não há garantia de quando o dinheiro começará a ser repassado às contas da Prefeitura para o pagamento destes servidores.

Enquanto o dinheiro não chega, o Município se comprometeu a recompor parte da perda salarial dos ACS e ACE de Rondonópolis. No início do ano, o primeiro reajuste foi de 7% na comparação com o salário base de dezembro de 2021. Nos próximos meses, a previsão é de ajustar em mais 4%. Os salários passaram de R$ 1.550 para R$1.658,50 e em junto chegará a 1.720,20.

Por fora, será pago, ainda o abono em duas parcelas. A primeira em maio e a segunda com previsão para junho. A primeira proposta do prefeito aos servidores foi o pagamento, em parcela única, de R$ 640. Junto aos vereadores, porém, aceitou subir a régua.