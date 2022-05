Projeto Horta na Escola ganha reforço e será implantado em Rondonópolis

O projeto Horta na Escola do vereador Adonias Fernandes (MDB) foi discutido nesta quinta-feira (12) em uma reunião que ocorreu na Secretaria de Estado Agricultura Familiar (SEAF), em Cuiabá, com a presença do vereador, da secretária da pasta Teté Bezerra, da deputada Janaina Riva e de representantes da Diretoria da Regional de Educação (DRE), Andreia Cristiane de Oliveira e Ester Landvoigt.

O encontro foi para alinhar o projeto que visa implementar hortas comunitárias nas escolas da rede pública e assim possa viabilizar que os estudantes tenham acesso ao plantio, cultivo e a colheita. A ideia é também trabalhar o projeto de forma pedagógica com alunos e professores atuando juntos nessa ação.

De acordo com o vereador os primeiros passos foram dados e agora é trabalhar junto com o Estado e município para elaborar de forma consistente esse projeto. Será aberta uma chamada pública para que as escolas de Rondonópolis e região participem do projeto.

A implantação de hortas comunitárias também contará com a parceria da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer).