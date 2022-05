Assisti a uma preleção do Dr. Milles Munroe, já falecido em um acidente aéreo, em que ele afirmava que o lugar mais rico de uma cidade é o cemitério. Em certa medida, concordo com ele.

Ele dizia que as sepulturas estão cheias de sonhos que nunca foram realizados, histórias de amor jamais vividas, negócios e empreendimentos que não passaram de planos, poemas que nuca foram declamados, músicas nunca compartilhadas. O que fez os mortos levarem tudo isto para a cova? O medo.

Medo de não conseguir chegar a bom êxito. Medo de decepcionar alguém. Medo de fracassar. Esquisito! Não tentar por medo de fracassar já não é um fracasso em si? Com certeza. Mas o medo faz exatamente isso: ele produz o resultado que procura evitar. A garota tem medo de ficar só. Por isso, se entrega totalmente ao garoto no primeiro encontro. Ele interpreta isso diferente dela. Para ele, ela “é fácil demais”, e a deixa. E a garota que tinha medo de ficar só acaba justamente ficando só.

O atleta não arrisca o chute, o arremesso, o tiro porque tem medo de errar e não marcar o gol, a cesta ou o alvo. E o que acontece na prática? Ele não marca o gol, não acerta a cesta, não acerta o alvo. Mais uma vez, o medo provocou o resultado que ele temia.

Ao ouvir essa palestra, decidi ir “vazio” para o túmulo. Não tenho a intenção de juntar fortuna, nem me ocupo disso. Mas há muita coisa que quero e irei realizar. Porque acredito, de fato, que temos algo a realizar aqui, que existe um mister pessoal, uma incumbência ou propósito existencial para cada um de nós. Identificar esse “porquê” de nossa vida é o que pode dar a ela mais sentido.

Se cada um de nós entendesse esse propósito, sem sombra de dúvidas assistiríamos a alvorada da humanidade, que insiste em viver na penumbra. Veríamos homens e mulheres cooperando mais que competindo. E muita gente perceberia que, neste “corpo social”, cada um de nós tem espaço e função próprios, que não são dados a outros. Terminaria a exploração, a sujeição, a violência de uns para com outros porque identificaríamos, afinal, que o bom cumprimento do propósito de alguém significa um bem para toda a coletividade.

“Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo todo” (tradução livre de “Imagine all the people sharing all the wolrd”), compôs John Lennon em sua música “Imagine”. Isso é possível, desde que cada um de nós descubra o que fazer em benefício de todos. Vá vazio para o túmulo! Realize sua vida completamente no tempo que se chama hoje!