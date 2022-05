PT insiste em nomes a Governo, mas ainda aguarda federados

O Partido dos Trabalhadores (PT) convocou uma coletiva de imprensa na capital do Estado nesta quarta-feira (25) para apresentar, de novo, suas indicações nas corridas ao Senado e Governo em 2022. Mais do mesmo.

Os professores universitários Reginaldo Araújo e Domingos Sávio seguem como os cotados a uma eventual pré-candidatura ao Governo. Como a coluna BASTIDORES já havia antecipado em 18 de abril. Ao senado, na época, o partido sugeriu indicar o agrônomo James Cabral, irmão do deputado estadual e um dos mentores do PM em Mato Grosso, Lúdio.

Lúdio que, inclusive, correu da briga. Era talvez o nome mais forte do partido, mas preferiu se manter como pré-candidato à reeleição.

Também como o adiantado em 18 de abril, os nomes apresentados pelo partido na corrida ao Governo não são consenso internamente. Terão de ser validados em uma espécie de sabatina petista. Outro problema está na federação partidária PT, PV e PCdoB.

A ideia é fazer frente ao projeto de reeleição do atual governador Mauro Mendes (UB), com a expectativa -quase esperança- de apararem as arestas ao longo do caminho. A escolha definitiva do nome à majoritária passará pelo crivo de todas as siglas federadas. E já com cara de racha.

A federação ainda tem a postulação da ex-reitora da UFMT Maria Lucia Cavalli e do vice-prefeito de Cuiabá José Roberto Stopa para a disputa ao Palácio Paiaguás. Stopa é do PV, partido publicamente atacado por Lúdio Cabral. “O PC do B é um aliado histórico, mas o PV até dois meses atrás era um partido embrenhado pelo bolsonarismo e que precisa se definir do ponto de vista de identidade aqui no Estado”, disse.