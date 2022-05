Quais os cuidados que devo ter com minhas plantas no inverno?

Com a chegada do outono e do inverno, é comum que algumas de suas plantinhas acabem se abalando com as temperaturas mais baixas e demandem alguns cuidados especiais. Mas, já adianto que não é nada muito complicado e que, pelo contrário, será bem simples mantê-las saudáveis e felizes por todo o período de frio.

Confira, abaixo, alguns cuidados especiais que serão necessários nesse período:

Escolha o ambiente ideal

As flores que ficam em vasos ou plantas suspensas podem ser trazidas para dentro de casa para que não sejam danificadas pelo frio. Aquelas que precisam de incidência solar podem ser colocadas próximas à janela, lembrando sempre de colocá-las em um local mais ameno no fim da tarde e à noite, quando o frio da janela é maior.

Cubra o solo com folhas

Tipicamente chamado de “cobertura morta”, o ato de cobrir o solo com algumas folhas faz com que seja mantido o aquecimento do solo, bem como sua umidade. Essa dica vale para arbustos, folhagens e também para gramados.

Cuide das espécies tropicais a noite

As plantas tropicais são bem sensíveis a temperaturas baixas. Portanto, cbri-las durante a noite pode ser uma boa opção, uma vez que os cobertores (que podem ser feitos com lonas ou tecido TNT) previnem a formação da geada e inibem a ação do vento. É muito importante se lembrar de retirar a cobertura durante o dia, para que as plantas recebam a iluminação necessária para sua saúde.

Faça uma estufa

Além das coberturas, outra opção é criar uma estufa com barreiras totalmente sólidas, que inibem completamente a ação dos ventos gélidos. As “casinhas” são boas soluções para hortas e pequenos jardins.

Saiba como regar suas plantas

Primeiro, é muito importante que você regue o solo e não as folhas. Faça isso pela manhã, pois regar durante a tarde e à noite pode deixar o solo muito úmido e favorecer o aparecimento de pragas.

Forneça uma fonte de calor

Posicionar as plantas em direção ao sol ou, no caso das estáticas, colocar uma lâmpada próxima a elas são formas de fornecer uma fonte de calor. Além disso, realizar a poda de galhos mortos, malformados e doentes também pode melhorar sua incidência solar.

Escolha plantas de inverno

As plantas “de inverno” possuem maneiras de criar uma “bolsa de ar” em seu exterior, aguentando uma maior formação de gelo intracelular e tendo suas folhas com uma menor área de exposição. Algumas das espécies propícias para a estação são: camélia, amor-perfeito, boca-de-leão e hamamélis.