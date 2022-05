Quase 200 corpos são achados em abrigo subterrâneo em Mariupol

Quase 200 corpos em estado de decomposição foram localizados no que sobrou de um “bunker” em Mariupol, na Ucrânia, segundo denunciou, nesta terça-feira (24), Petro Andryushchenko, assessor do prefeito da cidade portuária.

“Durante a retirada de escombros de um prédio de vários andares, foram encontrados no porão 200 corpos em alto grau de decomposição”, informou o representante do governo municipal, em mensagem veiculada no Telegram, conforme publica a agência ucraniana de notícias Unian.

Ainda de acordo com o relato de Andryushchenko, os moradores da região se recusaram a recolher os corpos encontrados no local. Dessa maneira, os cadáveres ficaram dentro do abrigo destruído.

A retirada parcial de escombros teria feito com que o cheiro dos corpos em decomposição fosse sentido em quase todo o bairro onde estava localizado o bunker.

Andryushchenko explicou que os processos de retirada e transporte para o devido sepultamento, estão, praticamente, paralisados, devido às normas decretadas pela “corporação estatal” de Donetsk.

As regras estabelecem que, para o sepultamento “oficial” gratuito, é preciso enfrentar uma fila, depois de o corpo ter sido levado ao necrotério, onde deve ser declarado o achado.

“Devido a tais condições, uma grande quantidade de cadáveres foram embalados em um necrotério improvisado”, explica o assessor, em mensagem que é acompanhada por fotos da instalação, feita na rua.

“A cidade se transformou em um grande cemitério”, lamenta o representante do governo de Mariupol.