Queda de temperatura muda rotina de rondonopolitanos

Os rondonopolitanos tiveram que se reinventar no dia mais frio da semana conforme informa os termômetros no site de meteorologia Clima Tempo nesta quinta-feira (19).

De acordo com os meteorologistas, a mínima para hoje é de 6°C, mas teve morador informando que a temperatura chegou a 5°C.

Quem teve que acordar de madrugada sofreu com a temperatura e os ventos fortes.

A máxima para esta quinta-feira (19) é de 23°C. Na sexta-feira (20) o dia deve continuar gelado. Os termômetros devem marcar 10° C mínimo e máxima de 25° C. No sábado (21) a máxima deve ser de 26°C com mínima de 11°C.

Já no domingo (22) a mínima deve ser 13°C com máxima de 29°C.

Esse é o período em que o comércio de vestuário também se reinventa.

As vitrines estão diferentes. Os manequins expõem as opções de roupas para o inverno e a expectativa é que as vendas aumentem.