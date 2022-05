Real Madrid vence a Champions League pela 14ª vez

A Europa é, pela 14ª vez na história, do Real Madrid. Neste sábado (28), o time espanhol superou o Liverpool por 1 a 0, gol do brasileiro Vini Jr., e garantiu mais um título de Champions League.

Com essa conquista, a equipe se isola ainda mais como maior campeã continental. Agora com 14 troféus, tem o dobro de taças do que o segundo maior vencedor, o Milan, que tem sete. O Liverpool, rival derrotado neste sábado, soma seis.

O título é histórico para alguns personagens do Real Madrid, como, por exemplo, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos e Benzema, todos eles campeões europeus pela quinta vez na história, o técnico Carlo Ancelotti, que levanta a quarta taça como comandante (ele tem mais uma como jogador), mas é ainda mais especial para Vini Jr., que com o gol decisivo escreve de vez seu nome na história do time mais vencedor da competição.

Confusão causa atraso

Antes de a bola rolar, o jogo foi atrasado em mais de 30 minutos devido a confusões causadas do lado de fora do estádio, com torcedores das duas equipes tentando invadir o local sem ingresso.

Liverpool melhor. Real tem gol anulado

Quando a partida finalmente começou, o Liverpool foi quem teve as melhores chances no primeiro tempo, mas, quando Courtois não conseguiu defender, a trave impediu o gol de Mané.

O lance de maior destaque (e polêmica) no primeiro tempo foi em favor dos espanhóis. Benzema foi lançado na área, driblou Robertson e se atrapalhou na hora de finalizar. Após bate e rebate, Valverde disputou com Fabinho e Konaté, e a bola sobrou com o camisa 9, que chutou de canhota e marcou. O lance foi anulado após longa conferência ao VAR em decorrência do impedimento de Benzema.

Brilha a estrela de Vini Jr.

Se o gol no fim da primeira etapa não valeu, o do início do segundo, sim. E muito. Valverde avançou pela direita e mandou para a área. Vini Jr. se antecipou aos marcadores e mandou para o fundo do gol. Real Madrid na frente aos 13 minutos.

Courtois garante o título

A desvantagem fez o Liverpool ir para cima. E começou um grande duelo entre Salah e Courtois. O egípcio tentou algumas vezes, duas delas cara a cara, mas o goleiraço belga estava lá para evitar o empate e garantir o 14º título de Champions League para o Real Madrid.