Rede Municipal de Ensino possui vagas em diversas creches de Rondonópolis

Consciente de que a educação é a base da formação de bons cidadãos, a Prefeitura de Rondonópolis tem se empenhado na construção e reforma de creches a fim de ampliar a oferta de escolas à sociedade desde a mais tenra infância. Assim, pais de crianças de zero a cinco anos, cujos filhos ainda não estão matriculados, podem procurar uma unidade próxima da sua residência para fazer a inscrição do aluno. “Estamos com bastantes unidades abertas. E elas estão com cerca de 240 vagas por período”, compartilha a secretária de Educação, Mara Gleibe da Fonseca.

Entre as creches com vagas disponíveis estão os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) Antônio Vanier de Oliveira, no Cidade Salmen, e Hildegard Érika Bauchrowitz, no Residencial Padre Rodolfo, e as Creches Bruna Cristina, no Jardim Itapuã, e Professor Alessandro Gomes de Jesus, no Jardim das Hortências.

Às vezes, ocorre da creche não estar no mesmo bairro em que a família mora, mas isso não é problema para a Secretaria Municipal de Educação (Semed). “Sei que a maior angústia dos pais é que as vagas sejam sempre próximas às suas casas. Mas, se não tiver vaga no bairro onde ele mora, nós temos creches muito próximas umas das outras. Nosso objetivo é atender a comunidade, então, a criança pode, sim, fazer a matrícula em qualquer unidade de educação”, tranquiliza a titular da Pasta.

Para realizar a matrícula, pais ou responsáveis devem se dirigir a uma unidade de educação munidos de documentos pessoais próprios e da criança e, ainda, comprovante de endereço, cartão de vacina e cartão do SUS.