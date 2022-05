“Rei da Soja” rasga elogios a Mauro e vai na contramão de Blairo

O megaprodutor rural Eraí Maggi, conhecido como “rei da soja” e um dos maiores empresários do agronegócio brasileiro, elogiou a gestão de Mauro Mendes (UB) à frente do Governo de Mato Grosso e sinalizou apoio na em sua corrida à reeleição. As palavras públicas foram proferidas durante um evento que reuniu lideranças políticas em Santa Riva do Trivelato, na última quinta-feira (5).

Eraí afirmou que o governador “teve coragem” de realizar obras estruturantes em prol da população e dos produtores rurais. No evento, também estavam presentes: o senador Fábio Garcia; os deputados estaduais Max Russi e Nininho; os prefeitos Egon Hoeppers (Santa Rita do Trivelato), Paranatinga (Marquinhos do Dedé), Nova Brasilândia (Marilza), Lucas do Rio Verde (Miguel Vaz); os secretários de Estado Marcelo de Oliveira (Infraestrutura), Alan Porto (Educação), Laice Souza (Comunicação), entre outras lideranças locais.

O discurso do “rei” vai na contramão do primo, ex-governador e ex-ministro Blairo Maggi. Em declaração recente, disse que apoiaria -com “pesar”- uma eventual desistência de Mauro à reeleição e se distanciou do grupo que se forma para a disputa eleitoral deste ano. O palanque bolsonarista de Mato Grosso, neste momento, conta com Mauro Mendes na corrida ao Governo e Wellington Fagundes (PL) ao Senado.