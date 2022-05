Requerimento busca “paradeiro” de 50 parquinhos infantis comprados pela Prefeitura por mais de R$ 4 milhões

Um requerimento apresentado pela vereadora Kalynka Meireles (Republicanos) na sessão ordinária da Câmara de Vereadores desta quarta-feira (25) pede explicações à Secretaria Municipal de Educação sobre a aquisição já efetuada, ainda em 2021, de 50 parquinhos infantis a serem instalados em creches e escolas de ensino infantil da Rede Municipal de Ensino ao custo de mais de R$ 4 milhões. Em visita de fiscalização ao almoxarifado da Educação, no Parque Universitário, na última semana, a parlamentar afirma: “nenhum foi encontrado”.

A visita, afirma Kalynka, ocorreu na última semana. “Inclusive fomos barrados na entrada, quase impedidos de fiscalizar. Nos disseram que a secretária [de Educação, Mara Gleibe] iria nos acompanhar, mas não podia ser naquele momento. Porém, a nossa Constituição, a Lei Orgânica do Município, nos garante esse direito. Até porque o nosso papel é o de fiscalizador da coisa pública”, afirma. A vereadora afirma que foi ao almoxarifado acompanhada de outro vereador, Paulo Schuh (DC) e representantes do Observatório Social de Rondonópolis.

O requerimento (número 36/2022) é endereçado à chefe da Pasta do Poder Executivo, Mara Gleibe, e a Marilza Luiz de Araujo Morais, citada como Fiscal do Contrato. A empresa fornecedora dos chamados circuitos mistos inclusivos -os parquinhos- é a Dom Park Industria e Comercio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.

Em análise no Portal da Transparência de Rondonópolis/MT, destaca o documento, verifica-se que houve ordem de pagamento para os referidos empenhos. O primeiro com ordem de pagamento em 26 de novembro de 2021 (número 2005001409) no valor de R$ 471.250,00; o segundo com ordem de pagamento nos dias 18 e 26 de novembro de 2021 (número 2005001324) no valor de R$ 2.356.250,00; o terceiro com ordem de pagamento no dia 27 de dezembro (número 2005001716) no valor de R$ 942.500,00 e o quarto com ordem de pagamento no dia 29 de dezembro (número 2005001980) no valor de mais R$942.500,00.

O documento apresentado pela vereadora cobra da Educação a comprovação dos pagamentos dos empenhos, o termo de Entrega dos parquinhos nas unidades, a lista das unidades que os equipamentos foram instalados, atestado dos produtos adquiridos para a realização do pagamento, além de relatório da fiscal do contrato.

Sendo 50 parquinhos, cada equipamento saiu ao custo de R$ 95 mil. “E nós simplesmente não sabemos onde estes parquinhos foram parar”, diz Kalynka. “O que a secretária alegou, por meio do jurídico dela, foi que estava esperando fazer a cobertura e a base nas unidades de ensino para, então, instalar estes parquinhos. Mas fica a pergunta: como se faz uma reforma ou construção de uma unidade, inaugura e compra parquinhos sem sequer colocar no projeto esta cobertura para as crianças? As crianças realmente não têm que ficar no Sol, mas isso era algo que deveria já ter sido previsto desde o início da reforma ou construção da unidade. Se, de fato, for isso, já há uma prova de má gestão”, completa.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Rondonópolis. Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto.