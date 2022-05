Reunião discute implantação de banco de coleta de córneas para doação em Rondonópolis

Uma reunião foi realizada na tarde desta terça-feira (24) na Politec, em Rondonópolis, para discutir a coleta de córneas em Rondonópolis. Hoje, essa coleta só em feita no Instituto Médico Legal (IML) em Cuiabá.

De acordo com o coordenador do banco de olhos de Cuiabá, Alexandre Roque, a possibilidade de captar córneas também em Rondonópolis irá ajudar em muito os pacientes que ficam esperando. Cerca de 250 pessoas estão à espera de doação e com essa descentralização o objetivo é zerar essa fila.

Mairo Camargo, diretor de interiorização da Politec, falou que com essa parceria sendo viabilizada, ocorrerá o aumento no número de transplantes e de pacientes beneficiados com esse tipo de doação.

Com a implantação do banco na cidade, a família indo ao IML reconhecer o corpo, a equipe faz a abordagem e explica como funciona o processo de doação.

O TRANSPLANTE

Os transplantes permitem que pessoas com alguma deficiência visual por problemas de córnea recuperem a visão. Durante um transplante de córnea, o botão (ou disco) central da córnea opacificada (embaçada) é trocado por um botão central de uma córnea saudável. Esta cirurgia pode recuperar a visão em mais de 90% dos casos de pessoas que têm alguma deficiência visual por problemas de córnea.