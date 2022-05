Rodeio da 48ª Exposul terá 30 peões disputando premiação de R$30 mil

O rodeio em touros da 48ª Exposul trará para Rondonópolis o que tem de melhor no esporte, com o formato de 30 peões disputando em três dias a premiação de R$30 mil, aliado às melhores companhias de rodeios da região com destaque nacional. Todas as montarias com a narração de Claudinei Matias e Rugierri Santos e o gabaritado comentarista Reinaldo Gimenes.

O coordenador da Comissão de Rodeio da 48ª Exposul, Beto Torremocha, explica que o foco de todos os envolvidos é levar um belo espetáculo e muito entretenimento ao público, que visitará a Exposul e também acompanhará o rodeio. “É uma edição muito especial, pois foram dois anos sem rodeios na cidade e a expectativa é muito grande. Então estamos trabalhando para levar um rodeio com muitas atrações e é claro a presença de peões consagrados e companhias de rodeio de alto nível, o que garantirá muitas montarias que levarão o público ao delírio”, destacou.

O rodeio começa no dia 11 de agosto com as classificatórias e vai até o sábado (13), com a final e onde todos conhecerão o grande campeão em montaria em touros da 48ª Exposul.

VENDA DE PASSAPORTES – E para não perdeu nenhum destes shows da Exposul, na quarta-feira (10) Maiara e Maraísa, na quinta-feira (11) Henrique e Juliano, já sexta-feira (12) é a vez de Eduardo Costa, e para fechar no sábado (13) atração dupla com Simone e Simaria e Hugo e Guilherme. Já estamos no terceiro lote de vendas de passaportes no valor de R$ 180, com Ingresso Individual: R$140,00 e Meia entrada: R$70,00, e com pagamento facilitado via PIX, no débito ou podendo ser parcelado em até 3 vezes, com os pontos de vendas.