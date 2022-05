Rondonópolis está há 60 dias seguidos sem registro de casos de morte por Covid-19

Os esforços de enfrentamento à pandemia do Coronavírus, envidados pela prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, surtiram efeitos e os resultados já podem ser notados, pois segundo os registros epidemiológicos divulgados no último domingo (22), a cidade está há 60 dias seguidos sem nenhum registro de casos de morte por Covid-19.

Desde o início da pandemia, a cidade registrou 44.366 casos confirmados de Covid, dos quais, 43.366 se recuperaram. Infelizmente 975 pessoas perderam suas vidas em razão da doença.

O quadro atual é bastante animador, pois conforme o último Boletim Epidemiológico publicado no domingo (22), não temos nenhuma pessoa internada em hospitais públicos ou privados, apesar de ainda haverem 9 (nove) casos ativos com as pessoas em recuperação domiciliar.

VACINAÇÃO

Além do enfrentamento da doença, o processo de vacinação da população também se mostrou bastante eficiente com indicadores expressivos. Segundo o último boletim do vacinômetro atualizado em 17/05/2022, pelo menos 470.454 doses de vacina foram aplicadas na população, sendo 1ª e 2ª doses e ainda o reforço.

É importante destacar que as vacinas continuam disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde para aquelas pessoas que por qualquer razão não se vacinaram, ou que ainda precisam completar o quadro vacinal.