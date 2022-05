Rondonópolis já aplicou mais de 470 mil doses de vacina contra Covid-19

Rondonópolis ultrapassou a marca de 470.454 doses de doses aplicadas contra a Covid-19. É o que aponta o relatório da Secretaria Municipal de Saúde fechado nesta terça-feira (24). Os dados mostram também que 181.154 rondonopolitanos, o correspondente a 82,04% do público estimado para ser imunizado, já completaram o esquema vacinal com duas doses de imunizantes.

Deste montante que já recebeu duas doses no município, 161.365 são pessoas com mais de 18 anos, o correspondente a 87,93% do referido público. Já os adolescentes de 12 a 17 anos somam 12.992 pessoas dos que já receberam, pelo menos, duas doses da vacina, o que representa 66,12% dessa faixa etária.

Quanto à dose de reforço (terceira e quarta), 70.316 pessoas com mais de 18 anos já tomaram, correspondente a 43,57% do público desta faixa etária que já receberam as duas doses. Portanto, deste público, ainda necessitam completar o esquema vacinal com as doses adicionais 91.049 pessoas.

Até o momento, conforme relatório da Secretaria Municipal de Saúde, 220.809 pessoas receberam pelo menos uma dose de imunizante contra a Covid-29 em Rondonópolis, o que representa 93,23% da população estimada para receber a vacina contra a Covid-19 na cidade. E ainda há 7.147 pessoas moradoras do município aptas sem receber a primeira dose.

ALERTA

Mesmo considerando como positivos os números de imunização alcançados pelo município até aqui, o responsável pelo departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, Paulo Padin, demonstra preocupação com uma diminuição da procura pelas doses de reforço.

Ele avalia que a queda na procura pode ser “ocasionada pela falsa sensação de proteção”. Lembra que, no entanto, mesmo com a redução de novos casos e óbitos por Covid-19, os estudos apontam que a imunização do coronavírus precisa ser reforçada, seja com a segunda dose ou as doses adicionais de reforço (terceira e quarta).

“Muitas pessoas, vendo a diminuição dos casos da doença e achando que já estão protegidas, não voltaram para tomar as doses adicionais”, comenta Padin. “Então, para manter o quadro epidemiológico, onde a cidade não registra morte pela doença há mais dois meses, a população deve procurar os postos de vacinação para completar o esquema vacinal”, completa o gerente do Departamento de Saúde Coletiva.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, faltam completar no município o esquema vacinal com duas doses 10.855 crianças com idade entre cinco e 11 anos. Desse público estimado em 24.799 crianças, 7.147 delas não receberam ainda a primeira dose.

Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, 93,11% deste público estimado em 21.100 residentes no município já receberam a primeira dose. Deste montante que é estimado em 19.648 adolescentes no município, somente 66,12% retornaram até agora para completar o esquema vacinal.

Restam ainda nesta faixa estaria de 12 a 17 anos para completar o esquema vacina de primeira e segunda doses, o montante de 5.656 adolescentes, sendo ainda que 1.452ainda não compareceram para receber a primeira dose.

Das pessoas com mais de 18 anos, onde 96,10% de moradores da cidade inclusos nesta faixa etária receberam a primeira dose, 87,93% já retornaram para receber a segunda dose.

Destes, 70.316 retornaram para aplicação das doses de reforço, o que dá 43,75% do referido público.

O relatório da Saúde aponta que restam ainda 91.049 pessoas desta faixa etária para completar o esquema vacinal, como as doses adicionais.

Nesta faixa etária acima dos 18 anos, não compareceram aos locais de vacinação para receber a primeira dose 7.428 pessoas, representando 6,77% do referido público.





VACINAÇAO CONTÍNUA

Padin reforça que toda a população a partir de 18 anos está apta a receber uma dose de reforço e que as pessoas com mais de 70 anos que tomaram a terceira dose a mais de quatro meses precisam procurar uma unidade de saúde para atualizar a situação vacinal.

Atualmente, o imunizante contra a Covid-19 está disponível em todas as unidades básicas de saúde, que ficam abertas de segunda a sexta, das 7h15 às 11h e das 13h15 às 17h. Estão sendo oferecidas à população desde as primeiras e segundas doses para as crianças de cinco a 11 anos, a primeira dose para pessoas com mais de 12 anos e também a segunda dose de reforço (quarta dose) para a população idosa, acima de 70 anos.

Os imunossuprimidos também podem receber até a quarta dose em qualquer unidade de saúde, com a obrigatoriedade de apresentar o comprovante médico e ter um intervalo mínimo de quatro meses desde a última dose.