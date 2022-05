Rondonópolis recebe Fórum da Indústria na quinta-feira (19)

Após passar por Sinop e Cáceres, o Fórum da Indústria itinerante, organizado pelas entidades que integram o Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt, Sesi, Senai e IEL), chega em Rondonópolis na quinta-feira (19). O evento, que ocorre às 19 horas, no Senai do município, tem como objetivo apresentar as tendências, os desafios e as oportunidades no atual cenário de retomada econômica. Inscreva-se no link https://mkt.fiemt.ind.br/forum-da-industria-22 .

O convidado especial para o debate é o economista, especialista em cenários políticos e econômicos, Luís Artur Nogueira. Comentarista e apresentador de TV, desde 2015, Luís está na lista dos 10 Melhores Jornalistas Econômicos do país no Prêmio Comunique-se, considerado o Oscar do Jornalismo.

Participam ainda do encontro o presidente do Sistema Fiemt, Gustavo de Oliveira, membros da diretoria da Fiemt e os presidentes e associados aos Sindicatos Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Rondonópolis e da Região Sul de Mato (Sindimec-Sul/MT), das Indústrias da Alimentação de Rondonópolis e Região Sul (Siar Sul/MT) e da Construção da Região Sul de Mato Grosso (Sinduscon-Sul/MT).

“Trata-se de um evento empresarial para entender o que vem por aí e de como encontrar oportunidades em todos os cenários econômicos possíveis. Mais do que nunca é preciso reduzir custos e focar no desenvolvimento de pessoas”, afirma Gustavo de Oliveira.

O Fórum da Indústria tem como foco principal se tornar um espaço para diálogo, conexão e troca de experiências das cadeias produtivas de Mato Grosso. Confira a programação completa aqui .

Serviço:

Evento: Fórum da Indústria 2022 em Rondonópolis

Data: Quinta-feira (19 de maio)

Horário: 19h

Local: Senai Rondonópolis – Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3147 – Parque Res. Universitário