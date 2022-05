Rondonópolis sedia a primeira Feira Brasileira de Sementes

A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (APROSMAT) realiza nos dias 02 e 03 de junho, em Mato Grosso, Mato Grosso, a primeira edição da Feira Brasileira de Sementes (FEBRASEM). Onde ocorrerão palestras com foco em qualidade de gestão e de operações para o aumento da sua produtividade, demonstrações de equipamentos e promoverá o encontro dos principais produtores de sementes com o fomento de negócios.

Com a realização da FEBRASEM, a APROSMAT segue seu papel institucional de incentivar e expandir o comércio de sementes no Estado de Mato Grosso com disciplina, organização e ética. E ainda ofertando orientação e divulgando aos seus associados atualizações importantes do setor como leis, portarias, notícias, informações técnicas e, principalmente, defendendo os interesses dos associados junto aos poderes públicos e demais entidades e órgãos de classe.

Segundo o diretor-executivo da APROSMAT, Jefferson Aroni, a FEBRASEM trará a oportunidade para os participantes de conhecerem o que há de mais atual no segmento de produção de sementes em geral, e ainda participarem de três palestras que abordarão o contexto do setor “Na feira teremos expositores das principais empresas de máquinas e softwares do setor de sementes, com as atualizações e modernizações dos equipamentos na área de produção de sementes. Além disso, a programação contará com palestras de pesquisadores renomados debatendo sobre os desafios da produção de sementes nos dias de hoje e no futuro”, disse.

O evento é gratuito e ocorrerá no pavilhão de elite do Parque de Exposições de Rondonópolis (MT, a programação pode ser acessada no link http://aprosmat.com.br/febrasem/ .

As inscrições podem ser feitas no site https://www.sympla.com.br/evento/1-febrasem-feira-brasileira-de-sementes-aprosmat/1544992