Ruído Branco: o que é e quais seus benefícios?

O ruído branco é o que você obtém se combinar todas as diferentes frequências de som, com intensidades iguais, de uma só vez. Na prática, este ruído pode ajudá-lo a se concentrar enquanto trabalha e estuda ou até mesmo a adormecer. Ele é muito utilizado pelos pais para acalmar seus bebês e também pode ajudar pessoas que tenham TDAH, dificuldades de aprendizado ou até mesmo se sofrer com problemas de ruídos no ouvido.

O ruído branco é semelhante ao som da chuva, uma cachoeira estrondosa, folhas farfalhando, um ventilador ou uma TV estática. Ele pode ser produzido digitalmente ou vir por meio de máquinas de ruído branco, dispositivos físicos que produzem esses sons.

Mas, afinal, como esse ruído poderia ajudar na concentração?

Como o ruído branco contém todas as diferentes frequências, ele tem a capacidade de mascarar outros sons. Imagine, por exemplo, que você está em uma sala silenciosa à noite. Você ouvirá imediatamente um grande caminhão passando ou um barulho alto do seu vizinho. No entanto, se você estiver ouvindo ruído branco, qualquer ruído adicional se soma a todos os outros ruídos e você não o notará.

E aí, gostou dessa técnica de concentração?