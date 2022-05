Santa Casa Rondonópolis tem espaço para ampliar número de atendimentos

Desde meados de 2021, a Santa Casa Rondonópolis e o Governo do Estado vêm estudando a possibilidade do hospital atender pacientes de outras regiões que estão na fila, à espera de atendimentos em saúde, pois a Santa Casa, que hoje já atende toda a demanda gerada por Rondonópolis e os municípios das regiões sul e sudeste de Mato Grosso, tem ainda possibilidade de ampliar o número de atendimentos, sem afetar as vagas já ofertadas e com pouco investimento.

Este convênio é interessante para a Santa Casa, pois a exemplo da cirurgia cardíaca, a quantidade realizada raramente ultrapassa 50% do contratado com o SUS, situação esta, que pode inviabilizar a manutenção deste serviço, altamente especializado na nossa região. Além da Santa Casa, somente o HGU de Cuiabá realiza cirurgias cardíacas pelo SUS no Estado de Mato Grosso, e seria muito ruim para a população perder estes atendimentos.

Para que este convênio seja firmado, é necessário que a prefeitura de Rondonópolis concorde e formalize o documento, juntamente com a Santa Casa e o governo do Estado e este encontra-se à espera da assinatura do chefe do executivo municipal, desde dezembro de 2021.

Tânia Balbinotti explica, que por inúmeras vezes, ao longo do tempo, pacientes de Rondonópolis precisaram se deslocar até Cuiabá em busca de atendimento por serviços de Radioterapia, por exemplo. “Hoje, nós ofertamos este e outros serviços e da mesma forma que um dia os habitantes daqui foram acolhidos fora, em outros centros de saúde, podemos receber os pacientes de fora, que agora necessitam dos serviços aqui disponibilizados”.

Outro aspecto que vem sendo debatido entre a Santa Casa e o governo do Estado, é a atualização dos valores pagos pelos serviços de alta complexidade, incluindo as UTI’s. Houve um pequeno reajuste no valor das UTI’s durante a pandemia, porém insuficiente para cobrir os custos atuais em saúde. Há também a questão do déficit, gerado por anos de valores desatualizados das tabelas SUS, e que a Santa Casa vem administrando sem deixar de prestar um atendimento de qualidade, além de ter ampliado a oferta de serviços e melhorado a qualidade de suas instalações para humanizar e dar mais conforto aos usuários do SUS.