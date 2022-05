São Paulo é o destino nacional mais procurado na ViajaNet

O turismo está retornando cada vez mais forte tanto nacional como internacionalmente. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o setor atinja a recuperação no primeiro semestre deste ano. Confirmando esta recuperação, a ViajaNet divulgou, esta semana, uma lista com os destinos mais comprados na plataforma no mês de março.

Em território nacional, São Paulo (GRU) foi o destino mais comprado, com 10,2%, seguido do aeroporto nacional de Congonhas, com 6,8%. Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, está em terceiro lugar dos destinos, com 6,6% das compras. As cidades nordestinas, como Salvador, Fortaleza e Recife, estão quase empatadas em quarto lugar, com respectivamente 6,1%, 6% e 5,9% da procura. Já Brasília se destaca com 4% da rota.

Internacionalmente, Lisboa lidera, com 12,1% das vendas; na sequência, quase empatados estão Orlando (5,9%), Miami (5,8%), Porto (5,6%) e Nova Iorque (5,5%), que ocupa o quinto lugar. Completando o top 10, Santiago teve 5,1% dos destinos; em sexto lugar, Buenos Aires (3,6%); e Paris, Madri e Londres estão em oitavo, nono, e décimo lugar, respectivamente com 3,3%, 3,2% e 3,1%.

As mulheres são a maioria no público do ViajaNet, representando quase 59% das visitas na plataforma, e a faixa etária de maior alcance é de 25 a 34 anos (29,16%), seguida pelos jovens de 18 a 24 anos (22,41%) e pelos viajantes de 35 a 45 anos (19,54%).

“Após dois anos de incertezas e muitos protocolos, as pessoas se sentem mais seguras para retomar as viagens. E com a população vacinada, este ano indica ser promissor para a volta do turismo”, afirma Daniely de Oliveira, gerente de comunicação do ViajaNet.