Sarampo preocupa e SMS chama pais de crianças e trabalhadores da saúde aos postos de vacinação

Desde abril, quando teve início a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza, em uma mobilização municipal unido forças com o Brasil inteiro, a vacina tríplice viral – que protege contra a doença – em todas as unidades de saúde de Rondonópolis, que estão abertas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17 horas. O imunizante também está sendo ofertado na Zona Rural por três equipes da SMS que se deslocam até as diversas comunidades para realizar a aplicação ao público-alvo da campanha.

Em 2022, a Campanha contra o Sarampo está voltada prioritariamente para crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias e trabalhadores da área da saúde. Ela segue até o dia 30 de junho. Como a única maneira de prevenir o sarampo é a vacina, a Secretaria de Saúde conclama pais ou responsáveis que tenham filhos na faixa etária definida para essa imunização e profissionais do setor de saúde para procurarem, o quanto antes, um posto para tomarem o imunizante.

Sendo extremamente contagioso e podendo causar sequelas graves e desencadear outras patologias como pneumonia, infecções de ouvido e surdez, encefalite aguda – que é a inflamação do cérebro – e até levar à morte, o sarampo acende o sinal vermelho entre as autoridades da saúde. Por isso, segundo a SMS, o objetivo com a vacinação neste momento é criar um cerco para impedir a circulação do vírus do sarampo em Rondonópolis.

De acordo com a Pasta, foram identificados vários casos de sarampo nas regiões Norte e Sudeste do país. Por isso, a SMS tem intensificado esforços para alertar o grupo prioritário sobre a importância de se proteger dessa enfermidade que, como reforça a Saúde, é cruel e perigosa. Conforme a Secretaria, é preciso melhorar a cobertura vacinal no município com a proteção pela vacina tríplice viral visando criar uma barreira para bloquear o território de Rondonópolis.

São considerados trabalhadores da saúde, segundo a SMS, profissionais que trabalham em drogarias e farmácias, clínicas veterinárias, protéticos, bioquímicos, fisioterapeutas, professores de educação física e, ainda, qualquer pessoa que atue em clínicas de estética, consultórios médicos, odontológicos e hospitais entre outros ambientes destinados a cuidados com a saúde.