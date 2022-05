Secretaria prorroga prazo de inscrições dos editais da Cultura

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) prorrogou, para o dia 31 de maio, o prazo de inscrições dos editais Viver Cultura, Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura Mato-Grossense e Rede Pontos de Cultura de Mato Grosso. Os três reúnem R$ 14 milhões de investimentos do Governo de MT.

Ao todo, as três seleções públicas irão selecionar 379 projetos de diversos segmentos e linguagens artístico-culturais, impulsionando o setor cultural em todo Estado. Além de propiciar o acesso da população a bens culturais, os investimentos amparam os profissionais do setor, que incluem produtores culturais, artistas e escritores, bem como os povos e comunidades que compõem a diversidade cultural mato-grossense.

As inscrições estão sendo feitas online, e todos os arquivos referentes aos editais estão disponíveis no site da Secel.

Edital Viver Cultura

O edital dispõe de R$ 10 milhões para investimento em 266 projetos culturais, classificados nas seguintes categorias: Criação e Desenvolvimento de Experiências Artístico-culturais, Ações Formativas, Práticas e Vivências Culturais, Cultura da Infância e da Pessoa Idosa.

A categoria Criação e Desenvolvimento de Experiências Artístico-culturais envolve projetos de trabalhadores da cultura, que atuam nos segmentos música, teatro, dança, circo, artes visuais e artesanato. As propostas devem focar em promoção de ações, pesquisas, intercâmbios, montagem, exposições ou apresentações artísticas.

Ações Formativas é a categoria que inclui cursos, oficinas, palestras, seminários e conferências. Aqui entram projetos dos setores ligados à infraestrutura de ações artístico-culturais, como iluminação, sonorização, edição, direção de palco, roadies, backstage e produção cultural e executiva, entre outros.

A categoria Práticas e Vivências Culturais visa reconhecer e difundir a diversidade étnica e cultural em Mato Grosso, selecionando projetos que promovam ações direcionadas a culturas indígenas, ribeirinhas e de matrizes africanas, população LGBTQI+, povos ciganos, imigrantes e práticas urbanas, como hip hop e capoeira.

Cultura da Infância e da Pessoa Idosa tem demanda livre e a categoria é voltada à inclusão e valorização de crianças com até 12 anos ou pessoas acima de 60 anos, em diferentes manifestações, práticas, matizes e tradições.

Por fim, a categoria Circulação, Mostras, Exposições e Festivais é voltada aos projetos que buscam fortalecer, divulgar e descentralizar as práticas culturais em Mato Grosso, por meio de ações de circulação regional, nacional ou internacional.

Edital Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura Mato-Grossense

Com R$ 2 milhões de investimentos para 73 projetos, o Edital Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura Mato-grossense irá selecionar propostas nas categorias Publicação de Obras Literárias, Fomento à Criação e Fomento à Leitura.

As obras de criação e publicação poderão ser escritas em diferentes expressões literárias, como poesia, prosa, contos, crônicas, romance, novelas, peças teatrais, roteiros audiovisuais e história em quadrinhos, entre outros.

Em relação aos projetos de fomento à leitura, serão selecionadas propostas de categorias contação de histórias e mediação de leitura, formação de mediadores e formação de escritores.

Edital Rede Pontos de Cultura

O edital Rede Pontos de Cultura irá selecionar 40 projetos desenvolvidos por organizações da sociedade civil, reconhecidas por desenvolverem ações socioculturais nas comunidades. Cada projeto selecionado receberá R$ 50 mil, totalizando um investimento de R$ 2 milhões.

O Ponto de Cultura funciona como instrumento de articulação de ações e projetos já existentes nas comunidades, desenvolvendo, em rede, ações culturais continuadas nos segmentos e linguagens artístico-culturais relacionadas com as ações estruturantes da política nacional.

Para participar, as organizações precisam comprovar o desenvolvimento de atividade cultural de, no mínimo, dois anos e apresentar Certificação Simplificada de ‘Ponto de Cultura’, concedida pelo Ministério do Turismo. Ou estar em processo de formalização para receber o documento até o final da realização do projeto. Outro requisito é ter o trabalho de ações culturais explícito no estatuto social.

Plantão de dúvidas

Para quem ainda precisa de esclarecimentos sobre as seleções públicas, vale lembrar que estão disponíveis, no Facebook da instituição, o conteúdo de três encontros digitais, nos quais foram respondidas as principais dúvidas do público.