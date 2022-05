Segurança Pública abre inscrições para o curso de Operador Tático Bastão

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Academia de Polícia Penal do Estado de Mato Grosso (Acadepolp-MT), abriu as inscrições para o IV Curso Operador Tático Bastão (TONFA), com objetivo de capacitar militares com técnicas de defesa pessoal e ataque durante operações. A capacitação faz parte do calendário de atividades previstas para execução neste 2022.

As inscrições para o curso serão feitas por meio do link até o próximo dia 9. O curso será realizado no período de 16 a 21 de maio, em Cuiabá.

Ao todo, estão previstos para serem capacitados 40 servidores da segurança pública, seja Polícia Militar, Polícia Civil, Sistema Penitenciário e Sistema Socioeducativo.

A documentação deverá ser enviadas anexas ao link de inscrição todos no formato em PDF e arquivo único com exceção do atestado de aptidão física, que poderá ser entregue no dia da aula inaugural, juntamente com o termo de responsabilidade que deverá ser assinado pelo tentante após a leitura do manual do aluno.

Quadro de vagas

As vagas serão preenchidas pela ordem de inscrição, podendo ser remanejadas pelo não preenchimento das vagas destinadas aos Policiais Penais ou Coirmãs. Policiais Penais 25 vagas; Sistema Socioeducativo 10 vagas e coirmãs 5 vagas.

Para mais informações os candidatos poderão entrar em contato com a Academia de Polícia Penal do Estado de Mato Grosso, por meio dos telefones 65 3644-2353/ 65 99681-9983 e pelo e-mail: [email protected]