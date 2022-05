Sell Agro investe mais de R$ 2 milhões em estrutura e inaugura centro de distribuição no Pará

A Sell Agro inaugurou neste mês mais um centro de distribuição da empresa. Com mais de R$ 2 milhões investidos, a Sell Agro construiu uma estrutura própria, moderna e altamente tecnológica em Paragominas-PA. Esse é o sétimo centro de distribuição da empresa de tecnologia em aplicação.

O investimento aconteceu após um ano de atuação da Sell Agro no mercado de Paragominas. “Iniciamos as atividades na região ano passado com uma meta e ela foi ultrapassada três vezes”, relata Leandro Viegas, um dos três sócios da empresa. A estrutura conta com mais de 600 metros quadrados e possui três colaboradores fixos.

Área em expansão

O resultado extraordinário que a Sell Agro obteve em Paragominas é puxado pela expansão agrícola que a região passa no momento. Consolidado como o principal produtor de soja no Pará, o município tem se destacado no cenário agrícola e, claro, atraído investimentos.

E os produtos da Sell Agro só potencializam esse crescimento, já que a tecnologia de aplicação desenvolvida pela empresa permite ao produtor maior produção, elevando o desempenho produtivo nas lavouras que usam adjuvantes da Sell.

Raízes

A Sell Agro está há 15 anos no mercado de adjuvantes agrícolas e atualmente cobre uma área produtiva do Pará a Mato Grosso do Sul. A história da empresa de tecnologia de aplicação começou em Rondonópolis-MT, onde mantém todo o centro das operações. É na cidade que ficam o laboratório de pesquisa e desenvolvimento de produtos e as duas fábricas.