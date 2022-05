Sema solta mais de 200 tartarugas resgatadas no Parque Estadual do Araguaia

Mais de 200 tartarugas foram soltas durante operação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) no Parque Estadual do Araguaia, no município de Novo Santo Antônio. A fiscalização aconteceu após a Sema receber denúncia sobre irregularidades no local.

A ação resultou na apreensão de 250 kg de pirarucu, duas embarcações de alumínio, dois motores rabeta e três tarrafas. As tartarugas libertadas estavam presas dentro de sacos que seriam usados para transportá-las para fora da Unidade de Conservação Integral.

“Nesta época que inicia o período da seca dos rios é que se começa a caça de tartaruga e a pesca de pirarucu. O parque é uma área de 223 mil hectares, o que dificulta o monitoramento intensivo, mas mantemos uma fiscalização de rotina e contamos com o apoio da população para denúncia”, afirma o gerente do Parque Estadual do Araguaia, Davilas Cavalcante.

Os pescados foram doados para o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de São Felix do Araguaia e Novo Santo Antônio.

A operação foi coordenada pela Gerência do Parque Estadual do Araguaia no município de Novo Santo Antônio, com apoio da Polícia Militar Ambiental e da Coordenadoria de Fiscalização de Fauna da Sema.